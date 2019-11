Fèill air cùrsa ùr Gàidhlig air app

Image copyright Màrtainn Mac A' Bhàillidh Image caption Tha Màrtainn Mac A' Bhàillidh an dòchas gun gluais luchd-cleachdaidh air adhart gu goireasan Gàidhlig eile

Tha còrr air 20,000 duine air iad fhèin a chlàradh airson Gàidhlig ionnsachadh air app.

Chaidh an cùrsa aig Duolingo a chruthachadh gu sgiobalta le taic bho luchd-labhairt Gàidhlig saor-thoileach.

Thèid fhoillseachadh Disathairne, ochd mìosan nas tràithe na bha dùil.

Tha còrr air 7,000 duine air dreach deuchainn den chùrsa fheuchainn mu thràth.

Còrr air 300 millean neach-chleachdaidh

Tha 91 cùrsaichean aig Duolingo ann an 30 cànan agus tha còrr air 300 millean neach-chleachdaidh aca.

Bidh e a' cleachdadh AI agus bidh daoine a' farpais an aghaidh a chèile fhad 's a tha iad ag ionnsachadh.

Tha ochd bliadhna bho thòisich Duolingo agus tha cùrsaichean Cuimris agus Gaeilge aca mu thràth.

Luchd-taic

Tha tidsear aig bun-sgoil anns an Òban agus oileanach à Beinn nam Fadhla am measg an luchd-taic shaor-thoilich a chleachd Duolingo airson a' chùrsa Gàidhlig.

Chuir Iagan MacAonghais, tidsear àrd-sgoile à Èirisgeigh, a ghuth ri mòran de na clàraidhean.

Thuirt neach-taic eile, Màrtainn Mac a' Bhàillidh, ailtire à Glaschu a tha ag obair anns an Eilean Sgitheanach, gu bheil seo air aire dhaoine a thogail mun Ghàidhlig agus gu bheil e an dòchas gun cleachd iad goireasan Gàidhlig eile cuideachd.

Bha e ag ràdh: "Chlàr 20,000 duine iad fhèin - 's e deagh thoiseach-tòiseachaidh a tha sin."

Thuirt Manaidsear Duolingo ann am Breatainn, Cailean Watkins, gum faigh na milleanan dhaoine an Alba agus dùthchannan eile cothrom Gàidhlig ionnsachadh tron app.