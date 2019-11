An Taghadh Coitcheann

Tha rannsachadh eaconomach ag ràdh nach eil planaichean nan Tòraidhean no nan Làbarach airson cosgais ciallach ron Taghadh Choitcheann. Tha an Institiud airson Sgrùdaidh Fhiosgail a thug sùil air na manifestothan ag ràdh gu bheil a h-uile coltas ann gun cosg na Tòraidhean barrachd na tha iad a' gealltainn, agus nach urrainn dha na Làbaraich na tha iadsan air a ghealltainn a thoirt gu buil.

Tha cunntas-bheachd a rinn YouGov air an t-seachdain a chaidh seachad ag ràdh gu bheil na Tòraidhean air an t-slighe gu mòr-chuid de 68 ann an Taigh nan Cumantan. Chaidh beachd còrr is 100,000 duine iarraidh, ach tha YouGov ag ràdh nach urrainn làn-earbsa a chur ann an cunntas sam bith den t-seòrsa sin. Tha iad den bheachd gun dèan an SNP adhartas, ach nach bi ach aon sheat a bharrachd air na Libearalaich Dheamocratach air feadh na Rìoghachd Aonaichte na bh' aca ann an 2017. Tha cunntas eile a rinn ComRes a' tomhas nach eil na Tòraidhean ach seachd puingean air thoiseach air na Làbaraich.

Tharraing na Làbaraich an tagraiche airson an Taghaidh Choitchinn ann an roinn na h-Eaglaise Brice, agus casaidean ann gun do rinn i dìmeas air Iùdhaich. Bha Safia Ali a' seasamh san Eaglais Bhric, ach thug na Làbaraich an cothrom sin bhuaipe nuair a nochd na briathran air Facebook. Cha bhi mar sin tagraiche Làbarach san sgìre a bha aca eadar 2005 agus 2013, agus anns an robh iad anns an dàrna àite aig na taghaidhean ann an 2015 agus 2017.

Chaidh an tagraiche Tòraidheach ann am meadhan Ghlaschu a chasg a' bhòn-dè 's e ga fhàgail oirrese gun do rinn i gràin air Muslamaich, agus thug na Tòraidhean air an tagraiche ann an Obar Dheathain a Tuath seasamh sìos airson briathran gràineil a chleachd esan bho chionn seachd bliadhna.

Maoidheadh

Thuirt na Poilis gu bheil maoidheadh air luchd-poileataigs Albannach a' sìor fhàs nas miosa sna mìosan ron Taghadh Choitcheann. Tha oifigich a' dèiligeadh ri còrr is ceud gearain bho shamhradh am-bliadhna, agus tha 35 de na cùisean sin a-niste fo rannsachadh eucorra.

Tuath-Gaoithe

Fhuair companaidhean Albannach cùmhnantan airson tuath-gaoithe mhòir far chladach Fìobha. Thèid 54 crann airson pròiseact NGG a chur còmhla aig Port Dhùn Dè, agus thèid ochd de na bunaidean a thogail aig gàrradh BiFab ann am Methil. Thàinig an naidheachd aig an dearbh àm 's a tha dragh ann gu bheil companaidhean Albannach a' call chùmhnantan airson phròiseactan chumhachd ath-nuadhachail ri companaidhean ann an dùthchannan eile.

Hong Kong

Tha Sìona a' fàgail air na Stàitean Aonaichte gu bheil droch rùn nam beachd an dèidh dhan Cheann-Suidhe Trump ainm a chur ri bile lagha a tha a' cur taic ri luchd-strì airson deamocrasaidh ann an Hong Kong. Tha Beijing a' maoidheadh dìoghaltais air Washington ma leanas na Stàitean Aonaichte air an t-slighe seo.