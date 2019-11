Tha Bun-sgoil Steòrnabhaigh leth-cheud bliadhna a dh' aois, agus airson a' chlach-mhìle sin a chomharrachadh choisich na ceudan sgoilearan, feadhainn an là an-diugh agus feadhainn an là an-dè, bho làrach na seann sgoile gu an tè às ùire an-diugh.

Bha an tè-naidheachd againn, Eilidh NicLeòid, còmhla riutha air a' chaismeachd agus aig a' chuirm às dèidh làimhe.