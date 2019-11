Dòchas gun tig obair ùr do dh'Àranais

Tha a h-uile coltas gum faigh Gàrradh Àranais an Leòdhas cùmhnant ùr an dèidh dhaibh luchd-obrach pàigheadh dheth.

Tha dùil cuideachd gum faigh Gàrradh Methil ann am Fìobha obair ùr bhon chompanaidh EDF Renewables airson tuath-gaoithe, Neart na Gaoithe.

Ged nach do dhearbh DF Barnes, a tha a' ruith an dà ghàrraidh, nach deach ainm ri cùmhnant fhathast, chaidh innse do mhanaidsear an dà làraich agus do Chomhairle nan Eilean Sair gun tig obair ùr.

Tha e coltach gu bheil Methil a' dol a dh'fhaighinn ochd seacaidean stàilinn agus gum faigh Àranais pìlichean air an son.

Image caption Tha Gàrradh Àranais air a bhith a' dèanamh phìlichean stàilinn airson tuath-gaoithe Moray Firth East.

Neart na Gaoithe

Tha 54 muileann gu bhith ann an tuath-gaoithe, Neart na Gaoithe, ann an Linne Fhoirthe agus tha gàrradh BiFab ann am Methill a' dol a dh'fhaighinn ochd seacaidean stàilinn airson ochd dhe na muilnean-gaoithe a tha sin.

'S e naidheachd mhath a th' ann cuideachd do Ghàrradh Àranais ann an Leòdhas agus iadsan a' dol a dh'fhaighinn cùmhnant airson pìlichean stàilinn a bhios a' cumail nan seacaidean stàilinn ceangailte ri grunnd na mara.

Rinn iad obair den t-seòrsa mar-thà airson tuath-gaoithe Moray Firth East a tha a' tighinn a-nis gu ceann agus tha iad air a bhith a' pàigheadh dhaoine dheth.

Image caption Pìle stàilinn ga chur air bàta airson an turais dhan chost an ear.

Le naidheachd mar seo tha coltas gum faigh tòrr de na daoine sin obair a-rithist; mura faigh ron Nollaig gheibh iad dearbhadh uaireigin sa Bhliadhn' Ùir airson feumaidh obair air an tuath-gaoithe ùr tòiseachadh san Òg-mhios 2020.

Tha sin a' fàgail dìreach sia mìosan aca airson an obair a dhèanamh airson a' chiad fheadhainn fhaighinn an-sàs.

Tha ceistean ann fhathast mu dè na gheibh Gàradh Àranais den obair pìlichean agus cuin a thòisicheas an obair.