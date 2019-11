Tha Fèis Fiolmaichean Beinne a' bhaile a' dol ann an Dùn Dè an-dràsta.

Air a stèidheachadh ann an 1983 's i an fhèis fhiolmaichean beinne as fhaide a tha air a bhith a' dol san Rìoghachd Aonaichte.

Tha an aithris seo aig Fionnlagh Cunniffe.