Dè a tha na diofar phàrtaidhean air a bhith ag ràdh mu chraoladh? Tha Caitriana Deeprose air a bhith a' rannsachadh na tha iad a' gealltainn a thaobh cìs an telebhisein do sheann daoine agus na tha iad ag ràdh mu chraoladh Gàidhlig, am measg eile.