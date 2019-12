Taghadh Chupa MhicAmhlaidh

Image caption Rinn Ceann a' Ghiuthsaich an gnothach air Camanachd an Òbain 3-2 sa chuairt dheireannaich ann an 2019.

Tòisichidh Ceann a' Ghiuthsaich an oidhirp aca air Cupa MhicAmhlaidh a dhìon le geama air falbh an aghaidh Chill Mhàillidh.

Chaidh an taghadh airson farpais 2020 a tharraing aig AGM Chomann na Camanachd air an deireadh-sheachdain.

Ma nì Ceann a' Ghiuthsaich a' chùis air Cill Mhàillidh, dh'fhaodadh iad an uairsin a dhol an aghaidh nan seann nàimhdean aca, Baile Ùr an t-Slèibh, a bha air an taghadh an aghaidh Loch Abair sa chiad chuairt.

'S e an Gearasdan an aghaidh Cheann Loch Seile geama tarraingeach eile sa chiad chuairt.

Bidh a' chuairt dheireannach anns an Òban air an 22mh den Lùnastal.

Tha an taghadh air fad mar a leanas.

Cupa MhicAmhlaidh

A' Chiad Chuairt - 02/05/20

Caol Bhòid - Obar Dobhair

Ceilteach an Òbain - Baile a' Chaolais

Camanachd an Òbain - Eilean Bhòid

Inbhir Aora - Glaschu Meadhan Earra-Ghàidheal

Loch Abar - Baile Ùr an t-Slèibh

An Gearasdan - Ceann Loch Seile

Cill Mhàillidh - Ceann a' Ghiuthsaich

Cabair Fèidh - Lòbhat

An Dàrna Chuairt - 13/06/20

Ceilteach an Òbain / Baile a' Chaolais - Camanachd an Òbain / Eilean Bhòid

Caol Bhòid / Obar Dobhair - Inbhir Aora / Glaschu Meadhan Earra-Ghàidheal

An Dàrna Chuairt - 27/06/20

Loch Abar / Baile Ùr an t-Slèibh - Cill Mhàillidh / Ceann a' Ghiuthsaich

An Gearasdan / Ceann Loch Seile - Cabair Fèidh / Lòbhat

An Iar-Chuairt-Dheireannach - 25/07/20

Ceilteach an Òbain / Baile a' Chaolais / Camanachd an Òbain / Eilean Bhòid - Caol Bhòid / Obar Dobhair / Inbhir Aora / Glaschu Meadhan Earra-Ghàidheal

Loch Abar / Baile Ùr an t-Slèibh / Cill Mhàillidh / Ceann a' Ghiuthsaich - An Gearasdan / Ceann Loch Seile / Cabair Fèidh / Lòbhat