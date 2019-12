Drochaid Lunnainn

Tha faire ga chumail an-diugh sa mhadainn air Drochaid Lunnainn a chuimhneachadh air an fheadhainn a bhàsaich agus a chaidh a leòn san ionnsaigh an sin Dihaoine. Chaidh Usman Khan, a chaidh a dhìteadh roimhe airson ceannairc, a mharbhadh le gunnairean poilis an dèidh dha dithis bho Oilthigh Chambridge a shàthadh gu bàs. B' iad Jack Merritt a bha 25, agus Saskia Jones a bha 23. Tha Riaghaltas Bhreatainn ag ràgh gun dèan iad ath-sgrùdadh air na cùmhnantan fo am bi ceannarcaich air an saoradh bhon phrìosan.

An Taghadh Coitcheann

Seo an dàrna seachdain mu dheireadh san iomairt taghaidh, agus an-diugh bidh na Tòraidhean agus na Lib-Deamaich a' toirt rabhaidh mu na cunnartan an cois neo-eisimeileachd. Tha ceannard nan Làbarach an Alba, Ridseard Leonard, a' cumail a-mach gur e riaghaltas Làbarach a-mhàin a dh'fhaodadh seasamh an aghaidh Dhòmhnaill Thrump - agus dùil ris a' cheann-suidhe ann an Lunnainn an t-seachdain seo. Agus canaidh an SNP gur e Alba as motha a dh'fhulingeas mar thoradh air aonta Bhrexit Bhoris Johnson.

An Eaglais Bhreac

Dh'fhaodadh gum bi mu 8,000 dachaigh agus togalach anns an Eaglais Bhric às aonais teasachaidh airson grunn math làithean air sgàth 's gu bheil an lìonra gas san sgìre briste. Tha cuid de dh'àiteachan fo ìre reothaidh agus chan eil dùil gum fàs e càil nas blàithe tron t-seachdain a tha romhainn. Mar sin, bidh ceithir sgoiltean deug agus goireasan foghlaim eile dùinte an-diugh. Tha Scottish Gas ag ràdh gu bheil luchd-einnseinìridh ag obair air an uidheamachd, ach gum feum iad tadhal air gach taigh agus togalach a dhèanamh cinnteach gu bheil an gas aca dheth mus gabh an siostam a chur ceart.

A' Ghnàth-Shìde

Tha riochdairean bho mu 200 dùthaich a' coinneachadh ann am Madrid san Spàinn airson chòmhraidhean mu Atharrachadh na Gnàth-Shìde. Mus do thòisich a' cho-labhairt, thug Rùnaire an UN rabhadh seachad gu bheil an saoghal faisg air ìre a ruighinn far nach gabh càil dèanamh airson stad a chur air Blathachadh na Cruinne. 'S e co-labhairt an là an-diugh an tè mu dheireadh mus bi tè mhòr ann an Glaschu an ath-bhliadhna. Bidh iad ag amas an uairsin air aonta eadar na dùthchanan air na nì iad còmhla airson bacadh a chur air Blàthachadh na Cruinne bho bhith a' dol càil nas miosa.

Tubaist

Tha rannschadh nam Poileas fhathast a' leantainn air mar a thachair tubaist mhairbhteach air an A9 air taobh sear Rois Dihaoine. Chaidh fireannach, aois 25 bliadhna, a mharbhadh - agus dithis a bha sa chàr eile anns an tubaist a ghoirteachadh, ach cha robh gu dona. Thachair an tubaist air an A9 faisg air Rubha Alanais mu 4:50f Dihaoine.

Muc-Mhara

Bha cnap-sgudail - san robh lìn-iasgaich, ròpannan, pocannan agus cupanan plastaig - am broinn muice-mara a bhàsaich air tràigh sna Hearadh. Tha eòlaichean ag ràdh ge-tà, nach eil fianais aca fhathast an e an trealaich seo a dh'adhbhraich bàs na muice-mara.