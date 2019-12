Solais Nollaige Phort Rìgh

'S e iomairt na coimhearsnachd a dh'fhàg gu bheil solais Nollaige ann am Port Rìgh am-bliadhna an dèidh do Chomhairle na Gàidhealtachd innse nach eil buidseat aca tuilleadh air an son agus airson craoibh.

Mar sin, thàinig muinntir a' bhaile agus Urras Coimhearsnachd Phort Rìgh agus a' Bhràighe còmhla aig toiseach 2019 airson airgead a thogail iad fhèin airson an t-àite a sgeadachadh an Nollaig-sa agus san àm ri teachd.

Seo Alasdair MacLeòid.