Tha Comisean an Fhearainn air làrach lìn ur agus prògram de dheagh chleachdaidhean fhoillseachadh do dh'uachdarain, coimhearsnachdan agus do dh'fheadhainn eile aig a bheil sealbh air fearann.

Thathas airson taic agus cuideachadh a thoirt do dhaoine a thuilleadh air treànadh a thoirt dhaibh mu chòirichean fearainn agus na dleastanasan tha tighinn na chois.

Tha an aithris seo aig Doneil MacLeòid.