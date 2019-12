Beachdan luchd-bhòtaidh Dhùn Èideann

Tha 5 roinnean pàrlamaid an seo ann an Dùn Èideann agus as deidh an taghaidh mu dheireadh bha triùir bhuill pàrlamaid aig an SNP, aonan aig na Làbaraich agus aonan aig na Lib Deamaich.

Coltach ri iomadach àite eile air feadh na Rioghachd Aonaichte, Brexit a th'air prìomhachas fhaighinn tro iomairt an taghaidh agus tha poileasaidhean nan diofar phàrtaidhean cuideachd air leithid slàinte, sochairean agus ceartas air aire luchd-bhòtaidh a' bhaile.

Seo Mìcheil MacNèill.