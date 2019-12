Texas aig HebCelt 2020

Image copyright Fèis Cheilteach Innse Gall Image caption 'S e Texas am prìomh chòmhlan a bhios aig HebCelt 2020 air Oidhche Haoine na fèise.

Cluichidh an còmhlan Albannach Texas aig Fèis Cheilteach Innse Gall an ath-bhliadhna, agus an fhèis a' comharrachadh 25 bliadhna bho chaidh a stèidheachadh.

Bidh HebCelt a' dol eadar 15-18 dhen Iuchar ann an Leòdhas agus na Hearadh.

'S e Texas am prìomh chòmhlan a bhios ann Oidhche Haoine.

Gheibhear a-mach mu chòmhlain, luchd-ciùil agus seinneadairean eile a bhios aig fèis na h-ath-bhliadhna anns na seachdainean a tha romhainn.

Ticeadan

Tha an earrann de thiceadan a thathas a' reic tràth uile air falbh a-nis, ach bidh tuilleadh ri fhaighinn bho Dhihaoine air an làraich-lìn aig HebCelt.

Thuirt seinneadair Texas, Sharleen Spiteri: "Tha HebCelt ainmeil mar thè de phrìomh fhèisean samhraidh na Roinn Eòrpa, agus tha fadachd oirnn pàirt a ghabhail innte air a' cheann-bliadhna shònraichte seo".

Thuirt stiùiriche HebCelt, Caroline NicIllInnein, gu bheil iad anabarrach toilichte Texas fhaighinn airson na fèise.

Soirbheachas Texas

Tha Texas, a thòisich ann an 1986, air còrr air 40m clàr a reic agus tha iad air 13 òrain fhaighinn dhan phrìomh dheich am Breatainn.

B' e 'White on Blonde' bho 1997, air an robh na h-òrain 'Halo', 'Black Eyed Boy' agus 'Say What You Want' an clàr a bu shoirbheachail a bh' aca.

Cho-dhùin sgrùdadh eaconomach neo-eisimeileach air HebCelt 2019 gun robh an sgìre a' faighinn buannachd de dh'fhaisg air £2m bhon fhèis agus gun robh i a' dìon 35 cosnaidhean.

Bidh 55% den luchd-tadhail a' tighinn bho thaobh a-muigh Leòdhais agus na Hearadh - cuid à tìr-mòr na Roinn Eòrpa, na Stàitean Aonaichte, Canada, Astràilia agus New Zealand.