An Taghadh Coitcheann

Le seachdain ri dhol chun an Taghaidh Choitchinn tha am Pàrtaidh Tòraidheach gu nàiseanta air a bhith a' mìneachadh a' phlana aca airson na nì iad sa chiad cheud là ma gheibh iad mòr-chuid. Am measg eile, tha iad a' gealltainn gun toireadh iad Brexit gu buil ro dheireadh an Fhaoillich - gum foillsicheadh iad buidseat sònraichte a ghearradh cìsean, agus gun stèidhicheadh iad laghan a bharantaicheas barrachd mhaoineachaidh dhan NHS.

Màiri NicLachainn

Chaidh fear a chur an grèim co-cheangailte ri bàs boireannaich ann an Glaschu bho chionn còig bliadhna deug thar fhichead. Chaidh Màiri NicLachlainn, a bha leth-cheud 's a h-ochd, fhaicinn beò mu dheireadh san t-Sultain 1984 's i a' fàgail taigh-sèinnse ann an sgìre Hyndland. Chaidh a corp a lorg na dachaigh sia làithean an dèidh sin. Tha dùil gun nochd fear aois leth-cheud 's a h-ochd ann an Cùirt an t-Siorraim ann an Glaschu feasgar.

An Fhraing

Fanaidh a' mhòr-chuid de sgoiltean na Frainge dùinte an-diugh mar thoradh air stailc nàiseanta mu pheinseannan. Bheir an stailc - an tè as motha ann an grunn bhliadhnaichean - buaidh air seirbheisean rèile na dùthcha, agus tha dùil gun tèid grunn sheirbheisean adhair a chur dheth cuideachd. Tha luchd-obrach mì-thoilichte mu phlana an Riaghaltais airson còrr is dà fhichead sgeama peinnsein fa leth a thoirt còmhla fo aon shiostam - 's na h-aonaidhean ciùird ag ràdh gum bi aig mòran dhaoine ri bhith ag obair nas fhaide mus urrainn dhaibh an dreuchdan a leigeil dhiubh.

Duine a Dhìth

Tha Poileas Alba a' sireadh fiosrachaidh mu fhear à Leòdhas nach deach fhaicinn bho Là na Sàbaid. Chaidh Stuart MacAoidh, a tha dà fhichead 's a ceithir, fhaicinn mu dheireadh ann an Steòrnabhagh aig dà uair feasgar na Sàbaid. Tha iad ag ràdh gu bheil Mgr MacAoidh mu chòig troighean is ochd òirlich de dh'àirde, 's e caol le falt goirid bàn. Dar a chaidh fhaicinn mu dheireadh bha seacaid ghorm air agus briogais ghlas. Tha na Poilis ag iarraidh air duine sam bith le fiosrachadh fonadh thuca air 101.

Foghlam Gàidhlig

Nì Comhairle nan Eilean Siar co-chomhairle air plana a dh'fhaodadh atharrachadh mòr a dhèanamh air mar a tha foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ga lìbhrigeadh sna h-eileanan. Tha am plana stèidhichte air aithisg bho Roinn an Fhoghlaim, a tha a' moladh leudachadh a thoirt air foghlam sa chànan - le 's dòcha ro-bheachd gum bi clann ag ionnsachadh sa Ghàidhlig mura sònraich am pàrantan gu bheil iad ag iarraidh foghlaim tro mheadhan na Beurla.

Deasbad Nàiseanta nan Sgoiltean

Coinnichidh Sgoil Lìoncleit ri Sgoil Sir E Scott sa chuairt deireannaich de cho-fharpais Deasbad Nàiseanta na Sgoiltean ann am Pàrlamaid na h-Alba a-nochd. Rinn na h-Uibhistich a' chùis air Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis san iar-chuairt deireannaich, le sgoilearan an Tairbeirt a' buannachadh an aghaidh Acadamaidh Drochaid an Easbaig. Bidh a' chuairt dheireannach ri chluinntin beò air Radio nan Gàidheal, a tòiseachadh aig seachd uairean - agus bidh e cuideachd ri fhaicinn air làrach-lìn na Pàrlamaid. 'S e an cuspair a bhios ann ach "gur anns na bailtean mòra a bhios na coimhearsnachdan Gàidhlig làidir rin lorg an ceann fichead bliadhna".