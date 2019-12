20 bliadhna de dheasbad nan sgoiltean

Coinnichidh Sgoil Lìonacleit ri Sgoil Sir E Scott sa chuairt dheireannaich de dh'fharpais Deasbad Nàiseanta nan Àrd-Sgoiltean ann am Pàrlamaid na h-Alba oidhche Ardaoin.

Rinn na h-Uibhistich a' chùis air Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis san iar-chuairt dheireannaich, le sgoilearan an Tairbeirt a' buannachadh an aghaidh Acadamaidh Drochaid an Easbaig.

Tha 20 bliadhna ann bho thòisich na deasbadan, mar a tha Niall Bartlett ag aithris.