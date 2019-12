Chruinnich ceannardan agus stiùirichean foghlaim bho air feadh na dùthcha ann an Dùn Eideann an diugh a choimhead air an t-slighe air adhart do dh'fhoghlam Gàidhlig ann an Alba.

Am measg na bha an làthair, bha Leas Phriòmh Mhinistear na dùthcha, Iain Swinney.

Bha an tè-naidheachd Shona Nic a' Phiocair an làthair dhuinne.