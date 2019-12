Sgioba L&H am Baile Dhubhthaich

Bidh sgioba Leòdhais is na Hearadh air ais air Tìr-Mòr air an deireadh-sheachdain is geama eile aca ann an Cupa Football Times.

Thèid na h-eileanaich an aghaidh St Duthus ann am Baile Dhubhthaich.

Chrìochnaich a' chiad gheama aig Leòdhas is na Hearadh 1-1 an aghaidh Athletic Inbhir Nis, is sgioba Eric MhicLeòid a' soirbheachadh air breaban-peanais gus puing bònas a thogail.

Tha a h-uile coltas ann gum bi geama doirbh aca Disathairne is St Duthus an-dràsta aig mullach Lìog Chailleanach a' Chinn a Tuath.

Dùbhlan

Thuige seo, tha sgioba Bhaile Dhubhthaich air seachd de na h-ochd geamaichean lìge aca a bhuannachadh.

Rinn iad an gnothach 2-1 air Inbhir Ghòrdain sa chiad gheama aca ann an Cupa Football Times.

Bidh an geama ann aig 1f Disathairne air Pàirc nan Granndach ann am Baile Dhubhthaich.

Tha sguad Leòdhais is na Hearadh mar a leanas:

Jack MacIllinnein (United)

Gòrdan Caimbeul (An Taobh Siar)

Josh Mac a' Ghobhainn (An Rubha)

Euan Shirkie (Càrlabhagh)

Calum MacIllinnein (Am Bac)

Archie Dòmhnallach (Saints an Iochdair)

Micheil R Mac a' Ghobhainn (Nis)

Mikey Jones (An Rubha)

Hugh Moireasdan (Na Hearadh)

Stevie Mutch (Am Bac)

AJ Moireasdan (An Taobh Siar)

Luke MacAoidh (An Taobh Siar)

Dominic MacAmhlaidh (Èirisgeidh)

Hamish Dòmhnallach (United)