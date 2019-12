Fhuaireadh corp boireannaich ann an Abhainn Narann

Image copyright Getty Images Image caption Fhuaireadh corp a' bhoireannaich faisg air cala Inbhir Narann

Tha na poilis a' sireadh taic a' phobaill ann an bhith ag aithneachadh cò am boireannach a thugadh à Abhainn Narann.

Chaidh a corp fhaicinn san uisge an toiseach mu choinneamh Pàirce Charabhanaichean ann an Rathad Shambles ann an Inbhir Narann mu 08:55 Là na Sàbaid.

Chaidh a toirt às an abhainn faisg air a' chala beagan às dèidh sin. Tha na poilis ag ràdh nach eil fhios aca dè thug bàs dhi.

Bha am boireannach sna leth-cheudan neo beagan nas sine na sin, tha iad ag ràdh.

Bha i caol le falt goirid liath agus bha leine dhorcha Slazenger oirre.

Thuirt an Det Insp Peadar MacCoinnich: "Tha sinn an-dràsda a' deanamh rannsachaidh feuch faighinn a-mach cò am boireannach, càite an robh i is cò bha còmhla rithe agus dè thachair mus do bhàsaich i, agus tha sinn airson faighinn a-mach cò an teaghlach aice.

"Mar phairt den obair seo tha sinn ag iarraidh taic an t-sluaigh agus ag iarraidh air duine sam bith a tha a' smaoineachadh gu bheil iad ag aithneachadh a' bhoireannaich thighinn a bhruidhinn rinn cho luath sa ghabhas."

Nithear rannsachadh bàis airson faighinn a-mach dè bu choireach ri bàs a' bhoireannaich.