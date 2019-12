Iarrtas airson faraidhean aiseig ùra do bhathar dha na h-Eileanan Siar

Tha Comhairle nan Eilean Siar airson 's gum bi siostam faraidhean ùr ann do bhathar a thig dha na h-Eileanan an Iar air bàt'-aiseig.

Tha iad ag ràdh gu bheil a' phris airson stuth a ghiùlan a Shealtainn agus a dh'Arcaibh nas saoire agus gu bheil sin mì-chothromach.

Thuirt cathraiche Comataidh Còmhdhail na Comhairle, Ùisdean Robastan, gu robh e gu math nochdte dhaibh bho chionn ghoirid na duilgheadasan a bh' aig luchd-gnothachais eileanach a thaobh a bhith a' tarraing bathair nuair a bha trioblaidean le na bàtaichean-aiseig eadar Steòrnabhagh agus agus Ulapul agus Barraigh agus an t-Òban.

"Ma tha trioblaidean ann le aiseagan agus mura h-eil thu a' faighinn a' bhathair aig an àm a tha còir agad tha an nuair sin luchd-obrach agad aig nach eil dad aca a nì iad," thuirt e.

Sgrùdadh

A rèir a' Chomhairliche Robasdain, tha an fheadhainn a tha a' toirt a-steach bathair dha na h-eileanan ag ràdh gu robh cùisean na b' fheàrr mus do thòisich an sgeama RET fom faighear faraidhean nas saoire.

"Mar eiseimplir ann am Barraigh far a bheil connadh a-tighinn a-staigh ann an tancair gu robh còir, na bha e a' dol a-mach falamh, lùghdachadh thighinn air a' phrìs airson agus gum biodh e cothromach ri àiteachan eile."

Tha e ag ràdh gu bheil sgrùdadh a' dol an-dràsta mu fharaidhean bathair agus 's e an tuigse a th' aca nach bi sin deiseil airson bliadhna neo dhà eile.

"Tha sinn air a bhith ag iomairt air an seo bho chionn ùine ged a bha sinn a' feitheamh ri rudeigin a-mach às an ath-sgrùdadh air bathar agus tha sinn a-nis a' faicinn gum feum sinn 's dòcha làmh nas làidire a ghabhail an luib a' chuspair a tha seo," mhìnich an Comh Robasdan.