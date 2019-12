Duais còmhlan beò a b' fheàrr a' dol gu Peat is Diesel

Image copyright Paul Campbell Image caption Bhuannaich Peat agus Diesel à Leòdhas Duais Còmhlan Beò na Bliadhna

Choisinn an còmhlan à Leòdhas an duais airson an luchd-ciùil beò a b' fheàrr airson 2019 aig Duaisean a' Chiùil Allbannaich Thraidiseanta ann an Obair Dheathain air an deireadh-sheachdain.

Tha an còmhlan sa bheil Innes, Uilly agus Boydie air cliù a choisinn air feadh Alba am-bliadhna le òrain mar Yes a' Bhailich agus Western Isles.

'S e "peatlemania" a thugadh air an ùidh mhòr a ghabh daoine, gu h-àraid an òigridh, annta.

Nochd iad aig Fèis Cheilteach Innse Gall 2019 agus tha iad gu bhith air chuairt airson a' chiad turas san Fhaoilleach 2020 - chaidh na tiogaidean airson na cuirme aca anns na Barrowlands ann an Glaschu a reic ann an aon là.

Image copyright Paul Campbell Image caption Triùir bhon Kinnaris Quintet le Duais Belhavean airson a' Chiùil as Ur-ghnàthaiche

Chaidh an duais as motha den oidhche a bhuileachadh air còmhlan de bhoireannaich à Glaschu.

Fhuair an Kinnaris Quintet duais luach £25,000 airson ceòl san nòs ùr ann an Abla.

Tha Fiona NicAsgaill, Laura Wilkie agus Aileen Reid nam fìdhlearan, tha Laura-Beth Salter a' cluich a' mhandoilin agus tha Jenn Butterworth a' cluich a' ghiotair.

Image copyright Paul Campbell Image caption Màiri Anna NicUalraig agus an duais aice airson Seinneadar Gàidhlig na Bliadhna

Am measg an fheadhainn eile a shoirbhich bha Màiri Anna NicUalraig, Seinneadair Gàidhlig na Bliadhna, agus Breabach a fhuair duais Clàr na Bliadhna airson an t-siathamh clàr aca, Frenzy of the Meeting.

Chaidh na Duaisean Trads a chumail an toiseach ann an 2003.