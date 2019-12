Tinneas am measg luchd-obrach air sgoil a dhùnadh do chloinn S1-S3

Image copyright Google

Tha 15 luchd-obrach dheth tinn aig Acadamaidh Inbhir Narann, a' toirt buaidh air leasanan do 358 sgoilearan Diluain.

Tha an sgoil air teachdaireachd a sgaoileadh don chloinn, pàrantan agus luchd-cùraim ag ràdh gum bi an sgoil dùinte do na sgoilearan as òige a-rithist Dimàirt.

Tha iad ag ràdh gu bheil an suidheachadh gu math neo-àbhaisteach agus gun urrainn do sgoilearan leasanan fhaighinn air-loidhne.

Tha còrr agus 640 sgoilearan a' faighinn oideachaidh aig Acadamaidh Inbhir Narann.