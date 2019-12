Cruinneachadh 'coileanta' uisge-beatha ga reic

Image copyright Whisky Auctioneer Image caption Tha còrr is 3,900 botal anns a' chruinneachadh aig Richard Gooding nach maireann agus iomadh botal MhicAilein nam measg.

Thèid an cruinneachadh uisge-beatha prìobhaideach as motha a-riamh a thèid gu rup fhoillseachadh an-diugh.

Tha dùil gum falbh cuid dhe na botail anns a' chruinneachadh aig Richard Gooding nach maireann airson còrr is £1m.

Thèid an cruinneachadh a reic an ath-bhliadhna.

Bhiodh Richard Gooding à Colarado a' tighinn a dh'Alba a choimhead airson botail shònraichte de dh'uisge-bheatha aig rupan is taighean-staile.

Chuir e ri chèile cruinneachadh de chòrr air 3,900 botal - air a bheilear a' gabhail "an cruinneachadh coileanta".

Gu bho chionn ghoirid, bha an cruinneachadh aige ann an rùm na dhachaigh air an tug e an taigh-seinnse.

Sònraichte

Tha eòlaichean ag ràdh gur e cruinneachadh farsaing, inntinneach agus anabarrach luachmhor a th' ann.

A-rèir eòlaiche an uisge-bheatha, Murchadh Caimbeul, chan e meud a' chruinneachaidh a-mhàin a tha ga dhèanamh cho sònraichte.

"Tha rudan sònraichte aige nach eil air tighinn an-àirde roimhe ann an rup," thuirt Mgr Caimbeul.

"Bha taigh-staile ann an Stromness nach eil ann an-diugh agus tha botal dhen sin aige cuideachd.

"Bha Mgr Gooding gu mòr airson rudan a cheannach agus a bhith aige anns a' chruinneachadh nach biodh aig duine eile agus bha e a' dèanamh strì mhòr 'son sin a dhèanamh.

"Bha itealan aige fhèin agus bhiodh e a' tighinn a-nall dhan dùthaich-sa ach an ceannaicheadh e botail."