Oidhirp dheireannach aig na pàrtaidhean

Le beagan làithean air fhagail chun an taghaidh, tha na pàrtaidhean air a bhith a' feuchainn ri na prìomh gheallaidhean aca a thoirt fa chomhair an luchd-bhòtaidh.

Thuirt Boris Johnson gu bheil co-dhùnadh eachdraidheil mur coinneamh mu a bhith a' gluasad Brexit air adhart.

Tha Jeremy Corbyn ag ràdh gu bheil am plana as adhartaiche a-riamh aige airson crùth atharrachadh a thoirt air an dùthaich.

Tha Nicola Sturgeon air a bhith mìneachadh de a dh'iarradh an SNP airson taic a chur ri riaghaltas Làbarach le mion-chuid, le ceannard Libearalaich Dheamocrtach na h-Alba ag ràdh gu bheil iad gu tùr an aghaidh referendum eile air neo-eisimeileachd.