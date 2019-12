Èirinn a Tuath agus Brexit

Ann an taghadh far am bi a h-uile bhòt a' cunntadh tha sùil gheur gu bhith air a cumail air na thachras ann an Èirinn a Tuath.

Sin às dèidh dhan DUP taic a chumail ris an riaghaltas aig Theresa May anns a' phàrlamaid mu dhèireadh.

Tha 18 roinnean-pàrlamaid ann an Èirinn a Tuath.

Bha deich de na seataichean sin aig an DUP anns a' phàrlamaid mu dheireadh agus seachd seataichean aig Sinn Fèin - ged nach bi iad a' gabhail an àite sa phàrlamaid ann am Westmister.

Tha an aithris seo aig Anna NicLeòid.