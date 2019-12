New Zealand

Chaidh co-dhiù còignear a mharbhadh nuair a spreadhadh bholcàno air White Island ann an New Zealand. Tha na Poilis ag ràdh gu bheil còrr air 20 neach a dhìth fhathast. Tha dùil gun robh mu 50 neach air an eilean aig an àm, agus chaidh cuid a dhroch ghoirteachadh.

An Taghadh Coitcheann

Dhearbh Coimisean an Taghaidh gu bheil còrr air 4m neach air an clàradh an Alba airson bhòtadh anns an Taghadh Choitcheann Diardaoin. Tha còrr air 100,000 neach a bharrachd clàraichte airson bhòtadh ann an taghadh na Rìoghachd Aonaichte an taca ris an-uiridh.

Thuirt Nicola Sturgeon nach bu chòir do bhuill an SNP ann an Cathair Challtainn agus Cùil Dùn Beatha a bhith ag iomairt às leth Neil Hanvey, às dèidh mar a chaidh a chasg rè ùine on phàrtaidh air sàilleibh 's gun do sgaoil e fiosrachadh air-loidhne anns an robh gràin an aghaidh nan Iùdhach. Thuirt Mgr Hanvey, a tha a-nise a' seasamh mar thagraiche neo-eisimeileach, gu bheil e uabhasach fhèin duilich, agus gu bheil e an dòchas gun tèid a leigeil air ais dhan phàrtaidh.

Fireannach a Dhìth

Tha na Poilis airson lorg fhaighinn air fireannach a th' air a dhol a dhìth air taobh sear Rois agus dùil gu bheil e na chunnart don phoball. Dh'fhailich air Derek Ray MacAoidh, a tha 33, agus a bhuineas do dh'Inbhir Ghòrdain, òrdugh cùirteach a leantainn. Tha e 5'8", meadhanach tapaidh, agus le gruaig ghoirid dhonn.

Cìs Turasachd

Nì Làn-Chomhairle na Gàidhealtachd beachdachadh air am bu chòir a dhol air aghaidh le cìs turasachd. Sheall sgrùdadh anns an robh 6,500 neach an sàs gun robh dà thrìan dhiubh taiceil do chìs de a seòrsa. Tha cuid de bhuidhnean gnothachais air gearan a thogail ge-tà, gun toir an leithid droch bhuaidh air turasachd na sgìre.

Bathair

Bu chòir siostam faraidhean ùr a bhith ann do bhathar a tha a' dol air aiseagan nan Eilean Siar a rèir an ùghdarrais ionadail. Tha Comhairle nan Eilean Siar ag ràdh gu bheil a' phrìs gus stuth a ghiùlan gu ruige nan Eilean mu Thuath nas saoire, agus gu bheil luchd-bathair den bheachd gur ann nas fheàrr a bha gnothaichean dhaibhsan mus deach RET a chur an sàs.

An Fhionnlann

Tha Pàrtaidh Deamocratach Sòisealta na Fionnlainne air bhòtadh airson a' phrìomhaire as òige a-riamh san t-saoghal. Bidh Sanna Marin, a tha 34, os cionn co-bhanntachd de chòig phàrtaidhean le boireannaich uile aig an stiùir.