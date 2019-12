'S e Brexit, an NHS agus a bhith a' cur stad air an dàrna referendum air neo-eisimeileachd na h-Alba prìomh theachdaireachdan nam pàrtaidhean poileataigeach ann an Alba ann an iomairt an taghaidh an-diugh.

Gun ach dà là slàn air fhàgail a-nis san iomairt, tha tagraichean air a bhith trang a' feuchainn ri taic an luchd-bhòtaidh fhaighinn.

Seo am fear-naidheachd poileataigeach againn, Mìcheal MacNèill.