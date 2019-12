Barrachd sgrùdaidh air cìs turasachd

Ghabh Comhairle na Gàidhealtachd gu h-oifigeil ri buil sgrùdaidh a rinn iad mu bhith a' stèidheachadh cìs turasachd ionadail san sgìre.

A rèir an ùghdarrais, chuir dà thrian dhan a chaidh an sàs ann an co-luadar poblach taic ri cìs a bhith ga cur an sàs.

Sgrìobhaidh a' Chomhairle a-nis gu Riaghaltas na h-Alba mun chùis.

Dh'fheumadh an Riaghaltas reachdas a chur air adhart mus biodh cead aig comhairlean leithid a' chìs a chur air dòigh.

Tha tuilleadh aig Nicole Webber.