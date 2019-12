Co-Labhairt Acadaimigeach 'Outlander'

Image copyright Aimee Spinks Image caption Cluicheadairean bho Outlander Jamie (Sam Heughan) agus Claire (Caitriona Balfe)

Thèid co-labhairt ceithir là mu 'Outlander' a chumail aig Oilthigh Ghlaschu san Ògmhios an ath-bhliadhna.

Tha an sreath telebhisein Outlander a chaidh a dhèanamh a-mach às na leabhraichean aig Diana Gabaldon, air a bhith air leth soirbheachail agus mòran a' faireachdainn gun tug, agus gu bheil e, a toirt buaidh mhòr air turasachd air Ghàidhealtachd.

Mhìnich Gillebrighde MacGhilleMhaoil, bho Oilthigh Ghlaschu - sa tha cuideachd a' cluich Gwyllyn am Bàrd anns a' phrògram - dè tha gus a bhith a' dol aig a' cho-labhairt.

"Bithear a' coimhead air a' bhuaidh a th'aig Outlander air luchd-turais agus turasachd ann an Alba," thuirt Mgr MacGhilleMhaoil.

"Tha Oilthigh Ghlaschu a' coimhead air a-seo mar dhòigh air a h-uile cuspair a tha sinn a' tarraing còmhla fo aon bhratach, agus tha sinn uabhasach toilichte gum bidh an sgriobhadair fhèin an làthair cuideachd.

Taiceil

"Bha mi fortanach gun robh mi fhìn air eòlas a chuir oirre bho chionn bliadhna no dhà," thuirt Mgr MacGhilleMhaoil.

"Tha mi air coinneachadh rithe turas no dhà ann an diofar aiteachan agus bha fhios am gun robh i gu math taiceil do dh'oilthighean agus a bhith cur air dòigh rudan acadaimigeach stèidhichte air na leabhraichean aice.

"Bha mi toilichte gun robh i tuileadh is deònach tighinn a-nall agus tha i a' dol a thoirt seachad òraid aig a cho-labhairt fhèin.

"Bidh i a' bruidhinn mu ghnothaichean co-cheangailte ris an leabhar ach cuideachd tha leabhar ùr gu bhith tighinn a-mach aice ann an ùine nach bidh fada, agus bidh i cur a h-ainm ri cuid dhe na leabhraichean.

"Chan eil sinn ach air fhoillseachadh gum bì a' cho-labhairt seo ann, ach mu thràth tha na ceudan, mur a bheil na mìltean, air a ràdh gu bheil ùidh aca tighinn ann.

"Bha mise an-sàs ann an Outlander mar bhàrd, agus bha mi a' seinn mar gum biodh ann an talla.

"Bha iad ag iarraidh seinneadair Gàidhlig - bha 'casting' ann agus thagh iad mise airson a bhidh ann. Rinn mi sin bho chionn 5 bliadhna agus tha e doirbh a' chreidsinn fhathast gu bheil a leithid seo a' tachairt, agus gu bheil ùidh cho mòr aig daoine ann.

Spèis

"Aig an oilthigh tha sinn airson seo a thoirt gu ìre far a bheil sinn a' rannsachadh na cuspairean a tha co-cheangailte, sa tha a' nochdadh anns an leabhar, agus ga dhèanamh ann an dòigh acadaimigeach. Cuideachd a bhith a' toirt spèis dhan tè a sgriobh na leabhraichean sa chiad dol a-mach.

Image copyright Getty Images Image caption Blàr Chùil Lodair far am bidh mòran de luchd-turais Outlander a' tadhal

"Tha mìltean a tighinn a dh'Alba a h-uile bliadhna a dh'aona-ghnothaich airson a dhol chun na h-àiteachan a tha a' nochdadh anns na leabhraichean agus cuideachd chun na h-àiteachan a tha a' nochdadh air na prògraman telebhisean.

"Àiteachan leithid Caisteal an Dùn faisg air Sruighlea, Falkland ann an Siorrachd Fiobha agus iomadach sgìre agus caisteal mu chuairt sgìre Dhùn Èideann. Cuideachd mar a thuigeas daoine Blàr Chùil Lodair agus tha Urras Nàiseanta na h-Alba air a bhith ag innse gu bheil a dhà uidhear de dhaoine air a bhith a' dol chun na làraichean acasan bhon a thòisich luchd-turais Outlander air nochdadh.

"Faodaidh daoine clàradh airson òraid a thoirt seachad agus mholain gu dearbh do dhaoine le Gàidhlig a dhol chun na làrach-lìnn aig Oilthigh Ghlaschu agus smaoineachadh air òraid a thoirt seachad iad fhèin.

"Chuireamaid fàilte mhòr air òraidean tro mheadhain na Gàidhlig. Tha iomadach cothrom ann dhan a' Ghàidhlig agus tha sinn uabhasach fhèin toilichte gum bidh Gàidhlig aig cridhe ghnothaichean aig Oilthigh Ghlaschu aig a' cho-labhairt eadar-nàiseanta mhòr a tha seo bhon 2na-6mh den Ogmhìos.