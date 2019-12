Pìos rathad fosgailte às dèidh Maoim-slèibhe air a' Ghàidhealtachd

Tha slighe a-nis fosgailte gu ruige Caol Reatha san Eilean Sgitheanach às dèidh mar a chaidh a ghearradh dheth le maoim-slèibhe an-dè.

Chaidh mu 100m den rathad an C1239 eadar Lusa agus Caol Reatha a chòmhdachle poll is chan fhaigheadh carbad troimhe.

Tha trioblaidean ann a thaobh siubhail air feadh na dùthcha às dèidh fìor dhroch ùisge agus gèiltean Dimàirt.

B'fheudar do luchd-smàlaidh màthair agus a pàisde agus peinnseanair a shàbhaladh bho chàr a bha glaicte ann an tuil ann an Dùn Phrìs is Gall-Ghàidhealaibh.

Tha an t-sìde fhathast a' dèanamh buaireadh do cheanglaichean siubhail agus tuiltean a' cur maill air seirbhisean rèile ann an Siorrachd Pheairt agus ann am meadhan na dùthcha.

Dh'fhoillsich Oifis na Sìde rabhaidhean airson deigh bho 18:00 Diciadain gu 10:00 Diardaoin airson meadhan na dùthcha bho thuath gu deas.