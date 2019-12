Ag ullachadh airson droch shìde air là an taghaidh

Image copyright Getty Images Image caption Dh'fhaodadh sneachd a bhith na thrioblaid air là an taghaidh

Le sìde chaochlaideach air fàire, ciamar a tha comhairlean air a bhith ag ullachadh airson là an taghaidh?

'S e seo a' chiad thaghadh coitcheann a thèid a chumail san Dùbhlachd bho 1923 's tha àire chomhairlean air a bhith air an t-sìde 's a' bhuaidh a dh'fhaodadh a bhith aice.

B' fheudar dha Comhairle na Gàidhealtachd cunntadh nam bhòtaichean a ghluasad gu àite eile am bliadhna seach nach eil teas anns an àite as àbhaist dhaibh a bhith a' cleachdadh.

Thèid na bhòtaichean a chunntadh an turas seo ann an Aquadome Inbhir Nis.

Ann an Earra-Ghàidheal 's Bòd, chaidh bàtaichean a chur air dòigh airson na bocsaichean baileit a thoirt chun àite far am bi na bhòtaichean air an cunntadh mura gabh an togail le heileacoptair.