Fearg mu dhìth aiseig Bharraigh

Tha Comhairle nan Eilean Siar air iarraidh a-rithist air CalMac planaichean ùra a chur an gnìomh airson seirbheisean deatamach a chumail ri eileanan, nuair a chuireas adhbharan teicnigeach maill air seirbheisean aiseig.

Cha tàinig bàt-aiseig an MV Isle of Lewis a Bharraigh bho Dhisathairne seo chaidh an 7mh là den Dùbhlachd, às dèidh dhi briseadh sìos san Òban. Tha i gus a bhith a' seòladh an-diugh (12mh) - sin còig làithean dha na Barraich gun biadh ùr fhaighinn no stuth eile à tìr-mòr.

Dh'adhbhraich droch shìde trioblaidean cuideachd, ach tha a' Chomhairle ag ràdh gum feum CalMac coimhead air dòighean nas fhèarr dèiligeadh le trioblaidean den leithid.

Mhol riochdairean bho ghnìomhachasan san eilean diofar shoithichean a dh'fhaodadh CalMac a chur ann an seirbheis airson faochadh a thoirt dhaibh, ach dhiùlt CalMac a h-uile tè.

Mì-thoileachas

Tha mòran ann am Barraigh mì-thoilichte, nam measg Dòmhnall Iòsaph MacGhillEathain, manaidsear Barratlantic.

"Dh'fhalbh an aiseag madainn Diluain - bha fhios aca glè mhath nach robh i a' tilleadh air ais Diluain o chionn 's thug an sgiobair agus an criutha leotha an cuid chàraichean," thuirt Mgr MacGhillEathain.

"Tha sin ag innse dhuibh nach robh dùil sam bith aca tilleadh air ais feasgar Diluain," thuirt e.

"Bha droch shìde ann Dimairt is Diciadain is chan iarradh duine sam bith air bat-aiseag seòladh sna làthaichean a tha sin.

"Ach tha còir aig 'Plan B' a bhith aca.

"Bha còir aig a' Chlansman air tilleadh a-mach an seo feasgar Diluain. Bha i air ais san Òban aig 3:30f.

"Bha fhios aca glè mhath fada, fada roimhe sin nach robh i a' dol a sheòladh.

Cosgais

"Bha dà làraidh againn fhìn ann làn bìdh, tè eile làn maoraich, tancair le connadh a' tighinn a Bharraigh. Tha cosgais mhòr an sin," thuirt e.

"Tha call againn às an sin is tha call aig na bùithdean cuideachd. Tha aran an sin a thàinig a-staigh dhan Òban tràth madainn Diluain, tha an t-aran sin a-mach à dèit an-diugh.

"Cò tha a' dol a phàigheadh airson sin - tha na bùithdean - feumaidh iad pàigheadh airson sin.

"Tha sinn air a bhith a' fulang le droch sheirbheis bhon Chàisg a chaidh. Tha call mòr aig gnìomhachasan san Eilean," thuirt e.

Thuirt Cathraiche na Còmhdhail aig Comhairle nan Eilean Siar, Ùisdean Robasdan, gu bheil iad gus a bhith a' sgrìobhadh gu Ministearan an Riaghaltais agus gu Manaidsear Stiùiridh ChalMac ag iarraidh orra ruideigin a dhèanamh airson nach bi na Barraich san aon shuidheachadh 's a tha iad air a bhith an t-seachdain seo.

Trioblaidean

"Tha sinn a' tuigsinn glè mhath nan trioblaidean a th' aig CalMac le seann bhàtaichean agus droch shìde," thuirt Mgr Robasdan.

"Tha call bàt-aiseig ag adhbhrachadh thrioblaidean do dh'eileanan ach tha eileanan eile ann far a bheil grunn sheirbheisean gu tìr-mòr a' ruith gach là agus cuid le barrachd 's an aon shlighe aiseig gu tìr-mòr, mar sin chan fhairicheadh iad call aon bhàta cho mòr.

"Thagh CalMac gun a bhith a' dèanamh sìan airson na slighe as iomallaich aca fhad 's a chùm iad gnothaichean a' ruith mar as àbhaist air seirbheisean eile," thuirt e.

"Cha ghabh e gabhail ris san là an-diugh a bhith gun seirbheis aiseig cha mhòr seachdain agus gun leigeadh companaidh anns a bheil ar n-earbsa seirbheis cho cudromach a thabhainn, leigeil leis an leithid tachairt.

"Feumaidh CalMac plana fhoillseachadh a sheallas mar a dhèiligeas iad le bàtaichean a bhith a' briseadh sìos," thuirt Mgr Robasdan.