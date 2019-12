A' Brosnachadh na Gàidhlig ann an Uibhist

Tòisichidh pròiseact air a bheil 'Càirdeas Coimhearsnachd' ann an Uibhist a Deas aig toiseach na h-ath bhliadhna a bhrosnaicheas an cànan.

Tha am pròiseact fo stiùir Cheòlas Uibhist agus Bòrd na Gàidhlig.

Ann an sgìre far a bheil a' Ghàidhlig gu ìre làidir agus follaiseach, 's e pròiseact eadar-ghinealach a tha seo - a' toirt fileantaich còmhla ri feadhainn nach eil cho siùbhlach sa chànan.

Mar a thuigear bho ainm a' phròiseict, bithear a' feuchainn ri càirdeas a bhrosnachadh aig an aon àm.

Fhuair buidheann Gàidhlig na sgìre, Ceòlas Uibhist, am beachd bho Alba Nuadh far a bheil pròiseactan den leithid a' ruith mar thà, leithid 'Bun is Bàrr' agus 'Na Gaisgich Òga'.

Làidir

"Ged a tha a' Ghàidhlig làidir a thaobh cuid de bhuidhnean aoise, am measg cuid de bhuidhnean aoise eile chan eil e cho làidir sin," thuirt Liam Crouse bho Cheòlas Uibhist.

"Gu sònraichte a thaobh phàrantan a tha air tighinn a-staigh dhan eilean, no daoine a tha a' miannachadh a bhith a' togail an cuid chloinne tro mheadhan na Gàidhlig - airson tagsa agus cuideachadh a thoirt dhaibhsan - sin far an dèan am pròiseact seo feum," thuirt Mgr Crouse.

"Bidh e air a' ruith gu h-eadar-dhealaichte a rèir is mar a tha daoine ag iarraidh.

"Tha sinn a' dol a chur nan seiseanean fhèin air dòigh sa Ghearran a rèir is mar a tha a' freagart air diofar dhaoine. Tha sinn a' smaointinn gum bi cuid dhiubh a' dol ann an tallachan baile no ann an cafaidhean san sgìre.

Briathrachas

"No feadhainn dhiubh, gu sònraichte a thaobh sruth nam pàrantan, gum biodh iad sin cuideachd a' tachairt ann an dachaighean dhaoine. Ma tha cuideachadh a dhìth a thaobh briathrachais na dachaigh, bidh e cus nas fhasa a' ruith ann an taigh cuideigin.

"Leis gur e pròiseict pìleat a tha seo tha sinn an-dràsta a' trusadh dhaoine a bhiodh deònach pàirt a ghabhail anns an sgeama.

"Tha na tagraidhean sin fosgailte chun a' Ghearrain. An uairsin tha sinn a' dol a thighinn cruinn còmhla sa Ghearran airson am pròiseact fhaighinn gu dol gu foirmeil.

"Bidh e a' ruith trì no ceithir mìosan chun an Ògmhios. Às dèidh sin bidh sinn a' dèanamh measaidh air a' phròiseact feuch ciamar as urrainn dhuinn a dhol air adhart leis," thuirt Mgr Crouse.

"S e amas a' phròiseict gun teagamh gum biodh e air a' lìbhrigeadh agus air a leudachadh ann an Uibhist, ach cuideachd a bhith ga sgaoileadh gu sgìrean eile, gu sònraichte anns na h-Eileanan an Iar, ach ann an àiteachan eile cuideachd," thuirt e.

Taic

Gheibh am pròiseact taic cuideachd bho Chomhairle nan Eilean Siar agus bho Chothrom agus fhuairear taic-airgid bho Bhòrd na Gàidhlig air a shon.

Thuirt Màiri Ann Chaimbeul, bho Chomunn na Gàidhlig, gun robh iad a' coimhead air adhart gu mòr ri bhith ag obair còmhla ris na buidhnean coimhearsnachd eile ann an Uibhist air.

"Tha mi a' smaointinn gur e fìor dheagh chothrom a bhios an seo do dheugairean ionnsachadh bho dhaoine eile sa choimhearsnachd air cuspairean eadar-dhealaichte," thuirt i.

Thuirt Shona NicGhillFhinnein bho Bhòrd na Gàidhlig: "'Cuiridh am pròiseact seo taic ri amasan Plana Nàiseanta na Gàidhlig barrachd dhaoine a bhrosnachadh a bhith a' bruidhinn na Gàidhlig ann an diofar shuidheachaidhean.

"'S e fìor dheagh chothrom a th' ann dhan òigridh airson dèanamh cinnteach nach bi brìgh a' chànain air a chall tro na ginealaichean," thuirt i.