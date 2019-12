An Taghadh Coitcheann

Thathar a’ bhòtadh air feadh na Rìoghachd Aonaichte an-diugh anns an treas Taghadh Coitcheann ann an nas lugha na còig bliadhna. Tha cha mhòr ceud bliadhna bho chaidh taghadh a chumail mu dheireadh anns an Dùbhlachd. Bidh na h-ionadan-bhòtaidh fosgailte gu 10:00f a-nochd. Chaidh ionad-bhòtaidh ann an Tobar na Màthar a dhùnadh, ‘s chaidh spreadhadh fo smachd a dhèanamh an dèidh mar a chaidh buicein mun robhar amharasach a lorg ann an sin.

Berlin

Tha an Ruis a’ cur dithis dhioplòmasach Gearmailteach a-mach às an dùthaich mar thoradh air mar a tha a’ Ghearmailt air an aon rud a dhèanamh co-cheangailte ri luchd-dioplòmasach Ruiseannach. Dh’èirich droch fhaireachdainn eadar an dà dhùthaich an dèidh mar a chaidh seann chomanndair Chechen a mhurt ann am pàirce ann am Berlin, agus tha ùghdarrasan na Ruis fo amharas.

New Zealand

Tòisichidh arm is poilis New Zealand air iomairt gu math cunnartach an ceann grunn uairean de thìde gus cuirp fhaotainn o làrach a’ bholcàno air White Island. Tha seo a dh’aindeoin rabhaidh gum faodadh gun spreadhadh e a-rithist. Tha na poilis ag ràdh gu bheil iad a’ toirt prìomhachais gu a bhith a’ faighinn sia cuirp a chaidh fhaicinn a’ cleachdadh dhrònaichean agus heileacoptairean, ach cha d’ fhuaireadh sgeul air dà chorp eile fhathast.

Barraigh

Thuirt fear-gnothachais ann am Barraigh gu bheil gnìomhachasan a’ call a-mach ri linn nan trioblaidean a th’ air a bhith ann leis an aiseag aca. Thuirt Dòmhnall Iòsaph MacGillEathain, aig a bheil Barratlantic, gu bheil droch fheum aig CalMac air plana a chur air chois gus dèiligeadh ris an t-suidheachadh nuair a bhios trioblaidean teicnigeach ann le bàta sam bith. Tha Comhairle nan Eilean Siar air dragh a thogail mun t-suidheachadh cuideachd. Ro an-diugh b’ e Disathairne an turas mu dheireadh a chaidh bàta chun an eilein bhon a' tìr-mhòir.

Harvey Weinstein

Tha luchd-lagha dhan riochdaire fiolmaichean Harvey Weinstein agus cuid de na boireannaich a tha ag ràdh gun do ghabh e brath orra no gun tug e ionnsaigh feiseil orra, air aontachadh eatorra gun toir e $25m dhaibh. Tha casaidean eucoir fhathast mu choinneimh Mhgr Weinstein, ‘s tha e a’ dol às àicheadh nan casaidean air fad.

Duine a Dhìth

Tha oifigearan fhathast a’ feuchainn ri lorg fhaighinn air fireannach a chunnacas mu dheireadh air Eilean Bhòid air an 20mh là den mhìos a chaidh. Chaidh aithris gun deach Paul Donnelly fhaicinn air an t-27mh là ann am Baile Bhòid, ach cha deach sin a dhearbhadh. Tha e mu 5’8” de dh’àirde, le falt goirid donn. Nuair a chaidh fhaicinn mu dheireadh bha seacaid dhubh uime, agus dìons ghorm. Thuirt na poilis gun robh iomagain orra mu dheidhinn leis mar a tha an ùine air a dhol seachad bhon a chaidh fhaicinn mu dheireadh.