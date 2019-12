Tha an Cunntas A-Mach ag ràdh gum bi mòr-chuid aig na Tòraidhean agus gum faigh iad 368 seataichean.

Bhiodh sin 50 a bharrachd air na fhuair iad ann an 2017.

A-rèir a' chunntais seo chan fhaigh na Làbaraich ach 191 seataichean.

Agus bhiodh am Pàrtaidh Nàiseanta air a h-uile seat ann an Alba ach ceithir a bhuannachadh.

Gheibheadh na Lib Demich dìreach 13 seataichean.

Dè th' ann an Cunntas A-Mach?

Anns na seachdainean agus na làithean ro thaghadh sam bith, thèid caochladh cunntasan-bheachda fhoillseachadh, aig àmannan a' sealltainn toraidhean gu math eadar-dhealaichte.

Ach 's e rud eadar-dhealaichte a th' ann an cunntas a-mach, ann an iomadh dòigh cudromach.

Cha bhi iad a' faighneachd ciamar a tha cuideigin am beachd bhòtadh, ach ciamar ann an dhà-rireamh a bhòt iad, is iad dìreach air an ionad-bhòtaidh fhàgail.

Agus, tha na cunntasan a-mach air tuairmse a thoirt a tha air a bhith glè fhaisg air na toraidhean aig a' cheann thall.

Cho luath 's a thàinig crìoch air bhòtadh aig 10f chaidh toraidhean a' cunntais sgaoilidh fhoillseachadh.

Bhiodh e mì-laghail fhoillseachadh a leithid de rannsachadh ron uair sin, air eagal 's gun toireadh a leithid de dh'fhiosrachadh buaidh air beachdan iadsan a bha fhathast gus bhòtadh.

Cha dèan iad an rannsachadh seo aig gach ionad-bhòtaidh, no gach roinn-pàrlamaid fiù 's.

An turas seo, tha na h-eòlaichean a dhealbh an rannsachaidh air dìreach 144 ionadan-bhòtaidh a thaghadh.

Aig na h-ionadan sin, thèid na mìltean de luchd-bhòtaidh a cheasnachadh mu dhèidhinn mar a tha iad air bhòtadh agus cleachdar an fhianais sin gus tuirmsean a thoirt air mar a tha an còrr den dùthaich air bhòtadh.

'S e a' chompanaidh Ipsos Mori a bhios a' dèanamh an rannsachadh seo as leth a' BhBC, ITV News agus Sky News.

A' cleachdadh an fhiosrachadh seo, nì sgioba bheag de eòlaichean, an t-Oll. Iain Curtice nam measg, analais air an data. Is iadsan, chan e Ipsos Mori, a bhios a' dèanamh na tuirmsean fhèin.

Cha tèid cunntas a-mach a dhèanamh ann an Èirinn a Tuath agus mar sin chan fhaigh sinn tuirmsean sam bith airson na sgìre sin.

Dè cho èifeachdach is a tha iad?

Thairis air 20 bliadhna a chaidh seachad, tha na cunntasan a-mach air bhith gu math faisg ri fìor thoraidh an taghaidh.

Ann an 2005, a rèir nan cunntasan-bheachda, bha dùil gum buannaicheadh na Làbaraich fo Tonaidh Blair mòr-chuid de chòrr is 100. Ach fhuair iad mhòr-chuid de 66, an dearbh fiogair a thuirt an cunntas-sgaoilidh a bhiodh aca.

A' bhliadhna sin, agus a-rithist ann an 2010, bha na cunntasan a-mach gu tur ceart a thaobh àireamh nan seataichean a bhiodh aig a' phàrtaidh as motha.

Ann an 2015 ge-tà cha robh iad buileach cho soirbheachail. Bha iad a' sùileachadh nach faigheadh na Tòraidhean buileach mòr-chuid, ag ràdh gum biodh 316 seataichean aca. Mar a thachair, fhuair iad 331, agus a' chiad mhòr-chuid airson a' phàrtaidh ann am 20 bliadhna.

Ann an 2017 thuirt iad gum biodh 314 seataichean aig na Tòraidhean agus fhuair iad 318. Thuirt iad gum biodh 34 aig an SNP agus fhuair iadsan 35.

Dè cho èifeachdach is a tha an cunntas a-mach seo? Bidh fios againn a-màireach aon uair is gu bheil an cunntadh air fad deiseil.

Ach ma 's e nach fhaigh na Tòraidhean mòr-chuid às dèidh a' chunntas a-mach seo, 's e sgeulachd mhòr a bhios ann.

Chì sinn.