Oidhche mhath dhan SNP

Image copyright PA Media Image caption Tha ceannard an SNP Nicola Sturgeon a' dèanamh toileachais aig ionad cunntaidh Ghlaschu

Tha oidhche mhath an dèidh bhith aig an SNP is iad a' dèanamh mòran nas fheàrr na rinn iad anns an taghadh choitcheann mu dheireadh.

Rinn am pàrtaidh a' chùis air ceannard nan Lib Deamach ann an Dùn Bhreatann an Ear, far an robh mòr-chuid aice de 5,339, is iad 149 bhòtaichean air thoiseach.

Tha tagraichean nàiseantach air grunnan roinnean a bh' aig na Tòraidhean agus na Làbaraich a bhuannachadh cuideachd.

Thuirt ceannard an SNP Nicola Sturgeon gur e "oidhche anabarrach math a bh' ann".

Ach, le dùil gum faigh na Tòraidhean agus Boris Johnson mòr-chuid aig Westminster, thuirt i: "Tha buil an taghadh airson na Rìoghachd Aonaichte air fad garbh duilich, ach tha e a' sealltainn gu bheil Alba agus an còrr dhen RA a' gabhail slighean eadar-dhealaichte."

Chun seo, tha an SNP air 41 roinn fhaighinn.

Tha 59 an Alba uile gu lèir.