Luchd-gnothaich a' togail fianais an Inbhir Nis

Thog luchd-gnothachais bhon Mhargaidh Bhictorianaich ann an Inbhir Nis fianais air an deireadh-sheachdain is iad ag ràdh gu bheil plana leasachaidh Chomhairle na Gàidhealtachd airson an àite air an cur ann an suidheachadh gu math mì-chinnteach.

Thathar an dùil gum feum iad Talla na Margaidh fhàgail is obair càraidh gus a bhith a' dol suas ri bliadhna.

Thug Comhairle na Gàidhealtachd an cead airson obair-leasachaidh a dhèanamh air pàirt den Mhargaidh ann am meadhan baile Inbhir Nis air a mhìos a chaidh.

Sia deug ionad

Mar phàirt dhe sin, feumaidh sia deug ionad sa mhargaidh dùnadh airson ùine, fhads a tha an obair ga dhèanamh.

Ach tha gnìomhachashan air an toir seo buaidh ag ràdh nach eil fios aca fhathast cuin a dh'fheumas iad gluasad a-mach agus mar sin chan urrainn dhaibh le cinnt a bhith a' coimhead air làraich eile.

Ùpraid

Tha dragh air cuid nach mair an cuid gnìomhachasan tron ùpraid agus nach eil iad a' faighinn gu leòr airgead dìolaidh bhon chomhairle san eadar-ama.

Thuirt a' chomhairle gu bheil cruaidh fheum air leasachadh sa Mhàrgaidh, a tha gus a bhith ceud gu leth bliadhna a dh'aois an ath-bhliadhna.

Bheir seo ath-bheòthachadh air meadhain a' bhaile, thuirt iad, agus thèid barrachd dhaoine a thàladh ann às dèidh làimh, rud a bhios na bhuannachd dhaibh uile.