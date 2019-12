Slàinte mhòr

Image copyright Just Whisky/PA Wire Image caption Gheibheadh tu suas ri còig mìle is dà cheud gu leth drama às.

Chaidh am botal as motha san t-saoghal de mhac na braiche a reic airson £15,000 air rùp air-loidhne.

'S e mac na braiche Tomintoul ceithir bliadhna deug de dh'aois a th' ann.

Tha am botal ceithir troighean agus naoi òirlich de dh'àird agus tha ceud liotair 's còig de dh'uisge-bheatha ann.

'S e òrdugh sònraichte a bh' ann ann an 2009 agus bha ceithir duine deug an sàs san obair a lìonadh agus a dhùnadh.

Gheibheadh tu suas ri còig mìle is dà cheud gu leth drama às.

Chaidh a reic air rùp Nollaige Oidhche na Sàbaid.

Às dèidh dhan bhotal Tom an t-Sabhail fhàgail ann an 2012, bha e air a thaisbeanadh anns an Scotch Whisky Experience ann an Dùn Èideann.

Thuirt stiùiriche an luchd-rùpa Just Whisky, Graham Crane, ron rùp: "Tha mi an dòchas gu bheil stocainn mhòr aig an neach a cheannaicheas am botal ma 's e prèasant Nollaige a bhios ann, no gu bheil iad a' cur pàrtaidh mòr air dòigh Oidhche na Bliadhn' Ùire."