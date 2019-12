Westminster

Cuiridh Boris Johnson fàilte air còrr agus ceud ball-pàrlamaid Tòraidheach ùr aig Westminster an-diugh agus a' Phàrlamaid a' tilleadh an dèidh soirbheachadh gu mòr leis a' Phrìomhaire san taghadh choitcheann. Tha an SNP cuideachd le riochdachadh nas motha aig dà fhichead ball agus a seachd. Gabhaidh na buill am bòidean a-màireach agus thèid planaichean an riaghaltais fhoillseachadh ann an òraid na Banrìghinn Diaordaoin. Tha dùil cuideachd gun sgrìobh Prìomh Mhinstear na h-Alba, Nicola Sturgeon, chun a' Phrìomhaire an t-seachdainn seo le iarrtas foirmeil 'son cead an dàrna referendum a chumail air neo-eisimeileachd do dh'Alba.

Am Pàrtaidh Làbarach

Chaidh clàr-ama ainmeachadh airson ceannard ùr a chur air a' Phàrtaidh Làbarach. Thuirt Àrd Rùnaire a' Phàrtaidh, Jenny Formby, gun tòisich an fharpais air an t-seachdamh là den ath mhìos agus gum bu chòir ceannard ùr a bhith ann ro dheireadh a' Mhàirt.

Èirinn a Tuath

Tha a h-uile dùil ri còmhraidhean a dh'aithghearr 'son fèin-riaghladh a thilleadh a dh'Èirinn a Tuath. Thuirt Rùnaire Èirinn a Tuath, Julian Mac a' Ghobhainn, gun do bhruidhinn e ri ceannardan phàrtaidhean an Aonaidh agus nan Nàiseantach, agus gu bheil iad airson Seanadh Stormont a stèidheachadh às ur. Tha Seanadh Stormont air a bhith na thàmh 'son còrr 's dà bhliadhna gu leth le eas-aonta eadar Sinn Féin agus an DUP air cùisean mar a' Ghailige agus casg air pòsadh aon-ghnè.

Sheku Bayoh

Coinnichidh teaghlach Sheku Bayoh - a chaochail 's e an grèim aig polais ann an 2015 - ri Àrd Chonstabal na h-Alba. Chaidh Mgr Bayoh, a bha 32, gun mhothachadh an dèidh do pholais a chur an grèim ann an Cathair Challadainn. Chaidh innse air a' mhìos seo chaidh gum bi rannsachadh poblach ann ach tha an teaghlach a' togail cùis-lagha shìobhalta an aghaidh Phoileas Alba.

Cuideaman ceadaichte

Tha còmhraidhean a' tòiseachadh sa Bhruiseal an-diugh mu chuota an iasgaich an ath-bhliadhna. Tha e gu math nas coltaiche, le co-dhùnadh an taghaidh an t-seachdainn seo chaidh, gur iad seo na còmhraidhean mu dheireadh mus fhàg Breatainn an t-Aonadh Eòrpach. Bidh Fergus Ewing a' riochdachadh Riaghaltas na h-Alba.

Teine mòr

Tha luchd-smàlaidh fhathast a' strì ri teine ann an sgìre Kinning Park ann an Glaschu, an treas turas a bha teine mòr sa bhaile air an t-seachdainn mu dheireadh. Chaidh fios air na seirbeisean èiginn mu leth uair an dèidh trì sa mhadainn an-diugh gu robh an togalach coimearsalta air Sràid Seaward na theine. On uairsin tha mullach an togalaich air tuiteam na bhroinn agus tha Sràid Seaward dùinte gach taobh eadar an A8 Rathad Phàislig agus an M8.