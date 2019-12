Gainnead rùm ann an cladhan Earra Ghàidheal

Image copyright Geograph/M J Richardson

Tha ceumanan gan gabhail gus dèiligeadh ri gainnead rùim ann an cladhan ann an Earra Ghàidheal.

Cumaidh Comhairle Earra Ghàidheal is Bhòid coinneamhan le muinntir na sgìre tràth sa bhliadhn' ùire a dheasbad na cùis agus a shireadh bheachdan air an dòigh às fheàrr dèiligeadh ris an t-suidheachadh.

Chan eil pioc rùim ri fhaotainn ann an dàrna leth cladhan na sgìre.

Ach tha grunn aiteachan sna cladhan sin fo shealbh dhaoine nach deach a chleachdadh 'son corr is 70 bliadhna.

Aon de na molaidhean a tha an t-ùghdarras a' beachdachadh air 's e a bhith a' rannsachadh a bheil an fheadhainn leis a bheil na h-àiteachan sin fhathast a' cur feum orra, agus an cur air ais fo shealbh an ùghdarrais ionadail mura h-eil.

Thuirt Ceannard Poileasaidh nan Seirbheisean Bun-structair, an comhairliche Robin Currie, gu bheil an t-ùghdarras ionadail a' tuigse gu bheil daoine airson 's gun tèid an tiodhlaigeadh còmhla ri an luchd-dàimh ann an àiteachan far a bheil ceangal teaghlaich.

"Tha sinn airson tuigse nas fheàrr fhaighinn air dè a tha daoine a' sùileachadh agus dè na prìomhachasan a th' aca airson 's gun urrainn sinn a' chùis a làimhseachadh san àm ri teachd agus gu bheil na h-aon chothroman sa h-uile sgìre," thuirt e.