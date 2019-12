Naidheachdan 11:00

Brexit

Choinnich caibineat Bhoris Johnson airson a' chiad uair bho bha an taghadh ann agus an riaghaltas ag ràdh gun dèan iad lagh nach lean ùine eadar-amail Brexit dad nas fhàide na deireadh na h-ath-bhliadhna. Tha ceannardan Eòrpach ag ràdh, ge-tà, gur dòcha nach fhàg sin ùine gu leòr airson aonta malairt. Bidh bhòt ann an Taigh nan Cumantan Dihaoine air a' Bhile 'son falbh agus bidh earrann ann fom bi e mì-laghail an còrr dàil a chur san ùine eadar-amail.

Eaconomaidh

Tha dùil gum fàs eaconamaidh na h-Alba an ath-bhliadhna agus buaidh nan Tòraidhean san taghadh choitcheann a' cur às, a' chiad ghreis co-dhiù, do choltas gum bi Brexit gun aonta ann. Tha Institiud Fraser of Allander a' tomhas gum bi fàs 1.3 % ann an Alba ann an 2020. Tha sin suas bhon tomhas de 0.9% airson na bliadhna seo, ged a tha an aothisg ag ràdh gu bheil sin uile an crochadh air aonta malairt eadar an Rìoghachd Aonaichte agus an EU ro dheireadh na h-ath-bhliadhna.

Dìth-obrach

Thuit ìre a' chion chosnaidh air feadh na Rìoghachd Aonaichte mu 13,000 sna trì mìosan gu deireadh na Dàmhair. Agus tha na h-àireamhan oifigeil ag ràdh gun do dh'fhàs tuarasdail aig 3.2% sna trì mìosan sin an coimeas ri 3.6% aig an aon àm an-uiridh.

Comhairlean

Tha a' mhòr-chuid de dh'ùghdarrasan ionadail ann an Alba cho gann de dh'airgead gum feum iad airgead a bha iad air a chùmhnadh a chleachdadh, a rèir aithisg bho Choimisean nan Cunntasan. Tha an Coimisean ag ràdh gum feum feadhainn de na comhairlean an t-airgead a th'aca an dàrna taobh a chosg air seirbheisean cudromach agus airson buidseadan a chothromachadh. Tha cead a-nis aig comhairlean a' chìs-chomhairle a chur suas - agus bidh tuilleadh chumhachdan aca airgead a thogail le leithid cìs-pharcaidh aig àiteachan-obrach.

Bòrd na Gàidhlig

Thuirt an t-Ollamh Dòmhnall Meek, fear de na bha gu mòr an sàs ann an stèidheachadh Bhòrd na Gàidhlig gu bheil suidheachadh a' bhùird a' dèanamh cron air inbhe na Gàidhlig. Bha esan a' bruidhinn an dèidh do dh'Àrd-neach Sgrùdaidh na h-Alba, Caroline Gardner, dragh a thogail mu chion stiùir agus laigse ann an dòighean obrach a' Bhùird. Thuirt an t-Ollamh Meek gur e briseadh-dùil mòr dhasan a th'ann an suidheachadh a' Bhùird. Dh'aidich am Bòrd gu feum adhartas tighinn air an obair agus gu bheil iad ag amas mu thràth air sin a dhèanamh.