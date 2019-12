A' cuimhneachadh air Baile a' Bhlàir

An cuala sibh riamh mu Bhaile a' Bhlàir? Uill 's e baile a bh' ann a chaidh fhalmhachadh air a' Ghàidhealtachd bho chionn dà cheud bliadhna, faisg air Ulapul.

Tha Taigh-tasgaidh Ulapuil ag amas a-nis air obair arc-eòlais a dhèanamh agus tobhtaichean a' bhaile a' sgrùdadh agus iad ag iarraidh aire dhaoine a tharaing chun an t-seann bhaile, agus an fheadhainn a chaidh a chur às an fhearann.

Tha an sgeulachd aig Anndra MacFhionghain.