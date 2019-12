Fàs fhathast an turasachd a' chinn a tuath

Image copyright Margaret/Geograph

Tha gnìomhachas na turasachd air Ghàidhealtachd agus anns na h-Eileanan fhathast a' fàs, ri linn 's na tha de dhaoine Bhreatannach a' dol air saor-làithean san sgìre.

Eadar am Faoilleach agus an Lùnastal am-bliadhna, chuir 5.5m duine à sgìrean eile de Bhreatainn co-dhiù aon oidhche seachad an Alba.

Air Ghàidhealtachd tha dùil gun do chuir sin £500m ris an eaconomaidh - a thuilleadh air na tha luchd-turais bho thall-thairis a' cur rithe.

Tha Chris Greenwood à VisitScotland ag ràdh gu bheil diofar adhbharan ann gu bheil daoine a' fuireach am Breatainn airson an saor-làithean.

"'S e a' Ghàidhealtachd tè de na cinn-ùidhe as tarraingiche gach cuid do dhaoine à Breatainn agus à thall-thairis," thuirt e.

"Chunnacas am-bliadhna gu bheil mòran a bharrachd Albannach a' roghnachadh fuireach an Alba air an làithean-saora.

"B' e sin a bu mhotha a chuir ri soirbheachas na sgìre a thaobh turasachd.

"Saoilidh mi gu bheil iomadach adhbhar air cùlaibh seo, ach gu h-àraid a thaobh na Gàidhealtachd saoilidh mi gur e am measgachadh sin de chruth na tìre, an dualchas 's an cultar, agus na tha de rudan ri dhèanamh air a' bhlàr a-muigh, a tha a' ceangal a-steach ri claonaidhean a tha a' dol am measg luchd-ceannaich an-dràsta - gu h-àraid a thaobh a' ghluasaid a tha seo a dh'ionnsaigh falainneachd agus fearrad a tha ri fhaicinn," thuirt e.

Tha làraichean a th' air a bhith a' tàladh luchd-turais o chionn fhada, leithid Chaisteil Urchadain, Cuimhneachan Ghlinn Fhionnain agus tursan bàta air Loch Nis, fhathast am measg nan làraichean às motha air a bheil daoine a' tadhal.