Leumadair loisgte a' tilleadh bho a turas

Image copyright Charlie Phillips/WDC Image caption Chaidh Spirtle, a bh' air a losgadh gu dona sa ghrèin, fhaicinn ann an Linne Mhoireibh Dimàirt.

Tha leumadair a chuir iognadh air luchd-saidheans nuair a shiubhal i na ceudan mhìltean a chosta iar-dheas na h-Èireann a-nis air tilleadh a dh'Alba.

Aithnichte do luchd-glèidhteachais mar Spirtle, tha i am measg bhuidheann de leumadairean tha a' biadhadh agus ag àrach nan laogh aca ann a Linne Mhoireibh agus Linne Chrombaigh.

Chaidh a losgadh sa ghrèin o chionn trì bliadhna nuair a thàinig i air tìr, a' fàgail làraich phinc loisgte air a druim.

Chaidh Spirtle fhaicinn Dimàirt le buill eile den bhuidhinn aice.

Image copyright Oilthigh Obar Dheathain

Anns an Iuchar chaidh a faicinn ann an Trá Lí agus Bàgh Bhréannainn air taobh a tuath Chontae Chiarraí an Èirinn.

Chaidh leumadairean bho Linne Mhoireibh cuideachd fhaicinn far chosta na h-Òlaind am-bliadhna.

Thuirt luchd-saidheans a tha a' cumail sùil air na beathaichean gur e Spirtle agus na leumadairean eile na ciad leumadairean bho chosta sear na h-Alba a chaidh fhaicinn taobh a-muigh na Rìoghachd Aonaichte

Tha luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Obar Dheathain a' feuchainn ri dearbhadh co-dhiù tha an dol-a-mach seo ùr agus dè a th' air a chùlaibh.