Soilleireachadh ga shireadh mu bhàta-aiseig ùr

Image copyright THOMASNUGENTGEOGRAPH Image caption Am bàta-aiseig ùr ga thogail aig a' Gharradh MhicFhearghais

Tha Comhairle nan Eilean Siar air sgrìobhadh gu Riaghaltas na h-Alba agus dragh orra mun dàil mhòr a tha gu bhith air bàta-aiseig ùr.

Tha iad a' sireadh soilleireachaidh bhon Riaghaltas mun bhàta-aiseig ùr airson na seirbheis eadar Loch nam Madadh, an t-Eilean Sgitheanach agus na Hearadh.

Chuala deasbad aig Pàrlamaid na h-Alba Diciadain nach eil dùil gum bi i deiseil airson trì bliadhna eile co-dhiù.

Tha na chosgas am bàta sin, agus bàta eile do ChalMac, air còrr is dùblachadh, gu mu £200m.

Tha Riaghaltas na h-Alba ag ràdh gur e seann stiùirichean Ghàrradh MhicFhearghais, a tha a-nis fo shealbh na stàite, a bu choireach ris an dàil agus na cosgaisean a bharrachd.

Draghail

Thuirt cathraiche Comataidh na Còmhdhail aig Comhairle nan Eilean Siar, an Comh. Ùisdean Robasdan, gur e gnothach gu math draghail a th' ann.

"Tha sinn air bhith a' feuchainn ri fhaighinn a-mach airson deagh ùine a-nis cuin a chì sinn na h-aiseagan ùra seo.

"Chaidh a ghealltainn an toiseach gum biodh fiosrachadh againn aig deireadh an Dàmhair agus cha do thachair sin.

"'S e gnothach gu math draghail a th' ann dhuinne mar eileanaich.

"Tha sinn an-còmhnaidh ag argamaid gu bheil còrr aig barrachd èisteachd a bhith ga toirt do dhaoine anns na h-eileanan fhèin.

"Chan eil sin air a bhith a' tachairt."

Duilgheadasan mòra

"Tha sinn air a' Gheamhradh seo fhèin air duilgheadasan mòra fhaicinn le aiseagan a' bristeadh sìos," thuirt e.

"Ma tha sinn gus a bhith a' feitheamh dhà no trì bhliadhnaichean eile ri aiseagan ùra a' tighinn a-staigh dhan lìonra, bidh sin gu math draghail dhuinn.

"Tha fios agam gu bheil iad ag ràdh gu bheil iad a dol a' dhèanamh cosgais a bharrachd a thaobh leasachaidhean air aiseagan ach aig an aon àm, leis a h-uile bliadhna a' dol seachad tha na h-aiseagan bliadhna nas sine.

"Tha sinn air litir a chur gu Ministear na Còmhdhail agus nan Eilean Paul Wheelhouse airson barrachd mìneachaidh fhaighinn air dè tha dol a' thachairt anns an eadar-ama."