Airgead 'son phròiseactan air a' Ghàidhealtachd

Image caption Tha grunn àiteachan ann an Uibhist a tha aithnichte a thaobh arc-eòlais.

Tha pròiseact arc-eòlais ann an Uibhist agus Tèarmann Nàdair an RSPB ann an Obar Nithidh am measg naoi pròiseactan air Ghàidhealtachd agus anns na h-Eileanan a tha a' faighinn cuibhreann de thaic-airgid luach £5m.

'S ann bho Mhaoin Leasachaidh Sgìreil na Roinn Eòrpa a tha an t-airgead a' tighinn, air a stiùireadh le Dualchas Nàdair na h-Alba, 's e ag amas air sàr-chruth-tìre, fiadh-bheatha agus cultar a bhrosnachadh.

Chaidh an t-airgead fhoillseachadh le Rùnaire na Turasachd is a' Chultair, Fiona Hyslop, is i a' tadhal air ionad an RSPB aig Loch a' Ghartain.

Gheibh an t-ionad £250,000.

Ainmeil

Tha an làrach ainmeil airson nan iolairean èisg a tha a' neadachadh ann, 's an nead aca fa chomhar chamara, agus iomadach duine le prosbaig a thadhaileas air an àite.

Tha £271,000 a' dol gu Pròiseact UVAP - Uibhist Virtual Archaeology Project- aig Colaiste a' Chaisteil is Comhairle nan Eilean Siar.

'S e pròiseact a tha seo gus taisbeanaidhean iomadh-mheadhanach a stèidheachadh aig seachd làraichean air Slighe Innse Gall a tha aithnichte a thaobh arc-eòlais.

Seallaidh iad mar a bha na làraichean gu h-eachdraidheil is fiosrachadh a bharrachd mun deidhinn cuideachd ga thoirt seachad.

Tha cuideachd £650,000 a' dol gu Taigh-Tasgaidh Shrath Nabhair.

Buannachd

Thèid a chosg air an ionad sa Bhlàran Odhar a leasachadh mar ionad dualchais do Dhùthaich MhicAoidh

Thèid ionad ùr do luchd-tadhail a stèidheachadh aig Coire Shalach.

Am measg nam pròiseactan eile tha Pròiseact Dualchais Chultarail Eilein Ulbha, ann am Muile, a' bhuidheann Trees For Life, Ionad Ath-Nàdarachaidh Dhul Dreagain ann an Gleann Moireasdan, agus pròiseact aig Colaiste Thaobh Siar na Gàidhealtachd UHI, air a bheil an Costa a Chuim an Saoghal.

Thuirt Dualchas Nàdair na h-Alba gun toir na pròiseactan iomadh buannachd do choimhearsnachdan dùthchail fad iomadh bliadhna.