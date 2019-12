Soilleireachadh ga shireadh mu thaic-airgid

Tha Aonadh nan Tuathanach ann an Alba ag iarraidh tuilleadh fiosrachaidh mu thaic-airgid san ùine fhada bho Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte.

Dhearbh an Riaghaltas Diluain £3bn do dh'àiteachas thairis air 2020/21 is 2021/22 às dèidh dhan Rìoghachd falbh às an Aonadh Eòrpach.

Gheibh tuathanaich agus croitearan ann an Alba £470m dheth sin.

"Nuair a dh'fhàgas sinn an t-Aonadh Eòrpach is sinn air ar saoradh bho Phoileasaidh Coitcheann an Àiteachais, bidh e comasach dhuinn taic a chumail ri sgìrean dùthchail le siostam nas cothromaiche agus as aonais na h-uimhir de bhiùrocrasaidh," thuirt an Seansalair, Sajid Javid.

"Faodaidh tuathanaich a bhith misneachail a' dol a-steach dhan bhliadhna ùir gu bheil sinn a' cumail taic riutha is gun soirbhich leotha às dèidh Bhrexit," thuirt e.

Còmhraidhean

Ged a chuir NFU na h-Alba fàilte air an airgead, thuirt iad gu bheil feum air barrachd fhiosrachaidh mu na siostaman taice a bhios ann san ùine fhada.

"Le dùil gum falbh sinn às an EU agus an CAP aig deireadh an Fhaoillich, tha e deatamach gum bi fios aig gnìomhachas an àiteachais dè an taic a tha sinn a' faighinn," thuirt ceann-suidhe NFU na h-Alba, Anndra McCornick.

"Tha sinn a' cur fàilte air gealltanasan gun lean taic às dèidh dhuinn an EU fhàgail.

"Nuair a choinnicheas sinn ri ministearan is Buill-Phàrlamaid sa bhliadhna ùir, bidh sinn a' sireadh ghealltanasan air taic-airgid leantainnich agus taic san fharsaingeachd do thuathanaich san àm ri teachd," thuirt e.