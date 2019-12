Astràilia

Chaill fear-smàlaidh saor-thoileach a bheatha, 's dh'fhulaing dithis eile losgadh 's iad a' strì ris na teineachan ann an stàit New South Wales an Astràilia. Tha e coltach gun do chuir neart na gaoithe car den charbad san robh iad. Nas fhaide deas, ann an stàit Victoria, tha dà theine air a dhol còmhla, agus tha na h-ùghdarrasan ann an sin ag ràdh gu bheil e ro anmoch a-niste do dhaoine an sgìre fhàgail mar a chaidh iarraidh orra a dhèanamh.

Cìopras

Thàinig cùirt ann an Cìopras dhan cho-dhùnadh gur e breugan a bh' aig boireannach òg à Breatainn a thuirt gun do dh'èignich buidheann de dh'fhir Israelach i. Tha luchd-lagha a' bhoireannaich, a tha 19 bliadhna de dh'aois, ag ràdh gun dèan iad ath-thagradh. Tha iad ag ràdh gur e cuideam a chuir poilis ann an Cìopras oirre a thug air a' bhoireannach a fianais atharrachadh.

Luchd-Imrich

Thuirt oifigich anns an Fhraing gun do rinn iad cobhair air 19 duine de luchd-imrich anns a' Chaolas Shasannach. Chaidh an togail faisg air Dunkirk agus chaidh feadhainn dhiubh a thoirt dhan ospadal agus iad air an lathadh leis an fhuachd.

Na Làbaraich

Thuirt Rùnaire Ghnothachais nan Làbarach, Rebecca Long-Bailey, gu bheil i a' beachdachadh air seasamh airson ceannas a' phàrtaidh. Thuirt i gur e cion-soilleireachd air Brexit agus cion-earbsa an luchd-bhòtaidh sa phàrtaidh a bu choireach gun do dh'fhulaing iad cho dona anns an Taghadh Choitcheann.

Sussex

Thuirt poilis nach eil dad de dh'fhiosrachadh às ùr aca mu fhear-smàlaidh a chaidh a dhìth air taobh sear Shussex ron Nollaig. Tha deich là ann bho nach fhacas sgeul air Antony Knott a tha 33 bliadhna de dh'aois agus a bhuineas do dh'Orpington ann an Kent.

Taic-Àiteachais

Tha Aonadh nan Tuathanach an Alba fhathast ag iarraidh tuilleadh fiosrachaidh mu thaic-airgid anns an ùine fhada bho Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte. Tha sin an dèidh dearbhadh bho Westminster air £3bn airson an dà bhliadhna an dèidh falbh às an Aonadh Eòrpach. Gheibh tuathanaich agus croitearan an Alba £470m dheth sin.