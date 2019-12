Ionad ùr san amharc faisg air Loch Nis

Image copyright Craig Wallace / Geograph Image caption Tha obair Trees for Life aig Dul Dreagain air a bhith a' leudachadh anns na bliadhnaichean mu dheireadh.

Tha a' bhuidheann Trees for Life air a bhith ag innse tuilleadh mu na planaichean aca airson ionad ùr a stèidheachadh do luchd-tadhail aig Dul Dreagain ann an Gleann Moireasdan.

Bha Trees for Life am measg phròiseactan a fhuair dearbhadh an t-seachdain seo air taic-airgid bho Mhaoin Leasachaidh Sgìreil na Roinn Eòrpa.

Gheibh iad £714,000 airson ionad ath-nàdarachaidh a stèidheachadh air an oighreachd aca ann an Dul Dreagain.

Tha iad ag ràdh gum bi cothrom aig daoine seann choille mar a bha air a' Ghàidhealtachd bho thùs fhaicinn, a bharrachd air ionnsachadh mu ath-fhiadhachadh agus mu eachdraidh na Gàidhlig san sgìre.

"Tha sinn air a bhith a' cur chraobhan ann an Dul Dreagain gus coille dhùthchasach a stèidheachadh às ùr airson mu dheich bliadhna," thuirt Ridseard Bunting bho Trees for Life.

Leudachadh

"Bheir an t-airgead seo a' phròiseact gu ìre eile le ionad a stèidheachadh. Chì daoine seann choille is faodaidh iad barrachd ionnsachadh mu ath-fhiadhachadh agus mar as urrainn dhaibh cuideachadh.

"Tha trioblaidean mòra san t-saoghal an-dràsta le atharrachadh na gnàth-shìde agus tha sinne den bheachd gun urrainn do dh'ath-fhiadhachadh diofar a dhèanamh.

"A bharrachd air sin, 's e cothrom a tha seo obraichean a chruthachadh agus an eaconomaidh ionadail a chuideachadh," thuirt e.

Aig an dearbh àm, thàinig dearbhadh air taic do phròiseact eile aig Trees for Life ri taobh Loch Nis.

Fhuair iad £46,000 bho Mhaoin Bith-iomadachd an Riaghaltais Albannaich gus pàirc air Càrn nan Caorach a dhìon bho fhèidh, is iad ag ràdh gun cuidich seo le coille ùr a stèidheachadh.