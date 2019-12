Image caption Bidh pàrtaidhean gu leòr ann oidhche Mhàirt, Cèilidh na Bliadhna Ùire air BBC ALBA is BBC Radio nan Gàidheal nam measg.

Tha an t-ullachadh mu dheireadh ga dhèanamh airson cuirmean Oidhche Challainn is dùil ri pàrtaidhean air feadh na dùthcha.

Ann an Inbhir Nis tha iad a' gealltainn a' phàrtaidh an asgaidh as motha ann an Alba aig an Red Hot Highland Fling, is dùil gum bi còrr is 10,000 duine an làthair.

Bidh Craig Hill os cionn ghnothaichean uair eile aig Pàirc Chruinneachaidh a' Chinn a Tuath is am pàrtaidh a' tòiseachadh aig 8:00f.

Bidh ceòl ann bho Skipinnish, Dorec-a-belle agus Torridon is chan eil feum air ticead.

Fling eile

San Eilean Sgitheanach thig daoine cruinn ann an Ceàrnag Shomhairle bho 9:00f airson an Island Fling.

Bidh an Hector Henderson Quattro a' cluich le taic bho Chòmhlan Pìoba an Eilein is eile.

Ann an Ceann a Deas an Eilein bidh Trail West a' cluich ann an Talla an Ath Leathainn.

Am measg na bhios a' dol ann an Steòrnabhagh, bidh Willie Caimbeul is caraidean a' nochdadh san Lanntair is coltas ann nach eil ticeadan air fhàgail airson na cuirme sin.

Bidh pàrtaidh cuideachd ann an Cluba Sea Angling Steòrnabhaigh.

Tha gu leòr air a bhith a' dol mar-thà aig Fèis Chullaig Cheòlais anns na làithean mu dheireadh, is bidh cèilidh teaghlaich is sèisean ciùil ann Dimàirt.

Brag

Thig a' Bhliadhna Ùr a-steach le Obang eile san Òban is cleasan-teine gu bhith aca airson fàilte a chur air 2020.

Agus dhan fheadhainn a tha 'son fuireach an tac an teine, bidh Cèilidh na Bliadhna Ùire ri faicinn air BBC ALBA bho 11.30f Oidhche Challainn, is ri chluinntinn air BBC Radio nan Gàidheal.

'S ann an Tobar na Màthar a bhios a' chèilidh mhòr am-bliadhna, is Cathy Dhòmhnallach is Niall Iain Dòmhnallach os cionn ghnothaichean, le taic bho Mhànran, Peat & Diesel, Mairead Stiùbhart agus Còisir Alba, am measg eile.

Ron sin, bidh gu leòr eile ri fhaicinn is ri chluinntinn air BBC ALBA is BBC Radio nan Gàidheal tron oidhche.