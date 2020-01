Dh'fhoillsich an t-aonadh as motha airson luchd-teagaisg ann an Alba, an EIS, goireas ùr gus slàinte agus sunnd a bhrosnachadh a-measg an cuid bhuill.

Tha seo a' ceangal a-steach ris an iomairt aca gus feuchainn ri dèiligeadh leis an uidhir de dh'uallach agus obair a th' aig luchd-teagaisg ann an sgoiltean agus oilthighean air feadh na dùthcha.