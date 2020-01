Image copyright Police Scotland/Peter Jolly Image caption Chaidh am bus air a chliathaich an dèidh dha bualadh ann an Drochaid Bhun Lòchaidh san Eilean Dubh.

Thèid rannsachadh tubaist bhàsmhoir a dhèanamh air bàs dhràibheir bhus nuair a bhuail am bus Stagecoach aige ann an drochaid Bhun Lòchaidh san Eilean Dubh an-uiridh.

Bhàsaich Mohamed Chache anns an tubaist air an 11mh là den Fhaoilleach.

Ged a chaidh cuid den luchd-siubhail a bh' air bòrd a ghoirteachadh, b' e Mgr Chache an aon duine a bhàsaich.

Tòisichidh an rannsachadh aig Cùirt an t-Siorraim ann an Inbhir Nis air an 9mh là den Mhàrt am-bliadhna.